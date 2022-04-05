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Крылов: если нет желающих войти в КХЛ, то мы не можем навязывать им какую-то волю

Крылов: если нет желающих войти в КХЛ, то мы не можем навязывать им какую-то волю
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов подвёл итоги встречи Совета директоров КХЛ.

«Чтобы в КХЛ пришли новые клубы, люди должны сами захотеть. Это касается и российских клубов, и заграничных. Если таких желающих нет, мы не можем им навязывать какую-то волю. Поэтому мы имеем, что имеем.

Логистические проблемы возникают в любом случае, независимо от переезда команды в Омск. Проблемы авиаотрасли из-за санкций всем известны. Сегодня отдельно этот вопрос обсудили, было принято логичное решение заняться им всем вместе, коллективно, попытаться получить поддержку от государства. Даже не в виде субсидий, а в виде гарантий, что будут выделены самолёты для перелётов. В этом основная причина.

К счастью, строительство новой арены в Омске в графике, поэтому мы придерживаемся того плана, который утвердили на последнем совете директоров команды. В конце лета мы должны переехать в Омск. Ничего не поменялось», — цитирует Крылова пресс-служба КХЛ.

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