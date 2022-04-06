Евгений Малкин вышел на 57-е место в истории НХЛ по результативным передачам в лиге
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:6).
В активе российского форварда стало 699 результативных передач за карьеру в лиге, благодаря чему он вышел на 57-е место в истории НХЛ по этому показателю. 35-летний форвард превзошёл достижение Дэйва Андрейчука и Брэндана Шэнахана, которые завершили свои карьеры в НХЛ на отметке в 698 голевых передач. Следующей целью для Евгения является результат Джереми Рёника (703).
При этом уже следующая голевая передача позволит Малкину стать первым российским игроком в истории лиги, кому покорится рубеж в 700 голевых передач за карьеру. Пока что ни один россиянин не смог добраться до этой отметки в НХЛ.
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