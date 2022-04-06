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Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забросившим 40 шайб за одну регулярку

Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забросившим 40 шайб за одну регулярку
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:4, идёт третий период), впервые в своей заокеанской карьере добравшись до отметки в 40 голов.

Российский форвард стал всего третьим игроком в истории «Миннесоты», забросившим 40 шайб за одну регулярку. Клубный рекорд принадлежит сразу двумя хоккеистам — словаку Мариану Габорику и канадцу Эрику Стаалу, которые отличились по 42 раза. Мариан добрался до такого рубежа в сезоне-2007/2008, а Эрик спустя 10 лет.

24-летний Капризов в этом сезоне принял участие в 68 матчах, в которых забросил 40 шайб и сделал 47 результативных передач при показателе полезности "+22" и 28 минутах штрафного времени.

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