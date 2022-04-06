Артемий Панарин – третья звезда матча «Нью-Джерси» – «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости — 3:1.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин признан третьей звездой матча. На счету россиянина ассистентский дубль. Первым был признан Крис Крайдер, который забил один гол и отдал одну голевую передачу. Второе место у Райана Строума, который забил один гол.
Панарин оформил 64-й и 65-й ассисты в нынешнем сезоне, благодаря чему обновил собственный рекорд по голевым передачам за сезон. Его лучшее достижение было установлено в сезоне-2019/2020, когда он отдал 63 голевые передачи. Всего в текущем сезоне Артемий набрал уже 84 (19+65) очка в 66 матчах.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду, а «Рейнджерс» примет «Питтсбург Пингвинз».
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