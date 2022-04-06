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Джонатан Юбердо – первый игрок, набравший 100 очков за сезон в истории «Флориды»

Джонатан Юбердо – первый игрок, набравший 100 очков за сезон в истории «Флориды»
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28-летний канадский нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо стал первым игроком в истории клуба, которому удалось набрать 100 очков за один сезон.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6) форвард набрал сразу 5 очков, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи.

В текущем сезоне Юбердо принял участие в 70 матчах, в которых набрал 102 (26+76) очка при коэффициенте полезности «+27» и 42 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 600 (194+406) результативных действия в 661 матче.

Контракт Юбердо с «Флоридой» рассчитан до конца сезона-2022/2023, согласно этому соглашению он зарабатывает $ 5,9 млн за сезон. Общая сумма его 6-летнего контракта составила $ 35,4 млн.

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