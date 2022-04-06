Овечкин не попал в топ-10 на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Athletic

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил свой список из 10 главных кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку сезона в Национальной хоккейной лиге.
На первом месте в топе оказался американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Вторую строчку занял форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро, тройку замкнул капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
В список попали сразу два российских игрока. На девятом месте расположился голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, следом — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в топ-10 не попал.
Остальные места заняли вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсон (8-й), а также защитники: Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» (4-й), Чарли Макэвой из «Бостон Брюинз» (5-й), Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз» (6-й) и Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7-й).
- 6 апреля 2022
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