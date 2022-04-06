Лавиолетт — о вратарях «Вашингтона»: хочется, чтобы кто-то реально взял дело в свои руки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о вратарском тандеме «столичных» Витека Ванечека и Ильи Самсонова.
«Ванечек? Мы хотим, чтобы он вернулся на прежний уровень. Он был действительно хорош и спасал нас в течение длительного периода времени. В тех встречах, в которых Витек выходил на лёд, когда не был травмирован, он проделал хорошую работу в воротах.
Я бы хотел иметь возможность полагаться на голкипера, который станет проявлять себя по-настоящему. Они оба хорошие вратари, но хочется, чтобы кто-то действительно взял дело в свои руки», — приводит слова главного тренера «Вашингтона» The Washington Post.
Отметим, что в ближайшем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится в ночь с 6 на 7 апреля и начнётся в 2:30 мск, в воротах «столичных» должен сыграть Самсонов.
- 6 апреля 2022
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