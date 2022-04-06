Кузнецов — о Самсонове и Ванечеке: они иногда немного безрассудны
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о вратарском тандеме «столичных» Витека Ванечека и Ильи Самсонова.
«Мне нравятся оба этих парня. Они молоды и иногда немного безрассудны. Но, кто бы ни играл в воротах, мы чувствуем себя уверенно. Мы им доверяем, а ошибаются все, не так ли? Главное то, как мы поддерживаем их, когда они совершают ошибки», — приводит слова Кузнецова The Washington Post.
Отметим, что в ближайшем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится в ночь с 6 на 7 апреля и начнётся в 2:30 мск, в воротах «столичных» должен сыграть Илья Самсонов. Российский голкипер выйдет на лёд впервые с 29 марта — когда вышел на замену во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (1:6). Тогда Самсонов пропустил одну шайбу.
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