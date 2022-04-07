Washington Post: сезон для Самсонова получается очень нестабильным, со взлётами, падениями

Журналист The Washington Post Саманта Пелл поделилась мнением о ситуации с вратарями в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
«На протяжении большей части сезона «Вашингтон» не желал делать выбор в пользу Ванечека или Самсонова в качестве настоящего первого номера. Всё изменилось, когда в конце января Лавиолетт решил, будто Ванечек опережает конкурента и может в полной мере примерить на себя роль голкипера стартового состава. Даже полученная в начале февраля травма не пошатнула позиций чешского вратаря. В марте он вернулся и занял место в рамке.
Ванечек, который, как казалось, будет надёжной опорой «Кэпиталз» в плей-офф, в последнее время испытывает значительные трудности. Чешский голкипер из пяти последних матчей привёл свою команду к победе только в одном. За этот отрезок он отразил 86,3% бросков и в среднем пропускал 3,8 гола за встречу. Начиная с 1 января и до дедлайна обменов 21 марта он являлся при этом основным вратарём «Кэпиталз», выиграв 10 матчей при четырёх поражениях и отразив 92,5% бросков.
Илья Самсонов, в свою очередь, последний полноценный поединок провёл 25 марта с «Баффало». В этом матче «Кэпиталз» одержали победу в серии буллитов со счётом 4:3. Сезон для него получается очень нестабильным, со взлётами и падениями. Такая тенденция прослеживалась ещё в тренировочном лагере. До начала кампании казалось, что именно Самсонов будет основным вратарём, но вместо него в воротах оказался Ванечек.
Теперь «Кэпиталз» проиграли два матча подряд, и в среду им придётся решать, кого поставить в рамку с действующими обладателями Кубка Стэнли, «Тампа-Бэй Лайтнинг». Если «Вашингтон» решит остановить выбор на Ванечеке, это послужит шансом для вратаря войти в ритм и вернуться в нужное русло. Если же в основе появится Самсонов, это даст ему возможность доказать, что он заслуживает большего количества игрового времени», — приводит слова Пелл The Washington Post.
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