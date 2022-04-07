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Овечкин покорил результат Гартнера по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Овечкин покорил результат Гартнера по голевым передачам за карьеру в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходи очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Вашингтона». Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу, которая стала для него 628-й в карьере в НХЛ. Россиянин покорил результат Майка Гартнера (627) по голевым пасам и вышел на чистое 82-е место по этому показателю.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 84 очка. Столичный клуб проиграл два своих последних матча в НХЛ.

«Тампа», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, набрав 93 очка. Команда также проиграла два своих последних матча.

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