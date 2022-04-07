Кучеров догнал Сергея Самсонова в списке российских снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отметился голом в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) и забил 235-ю шайбу в карьере в НХЛ.



Благодаря сегодняшнему голу нападающий «Тампы» сравнятся с Сергеем Самсоновым и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди российских хоккеистов. Следующей целью для Никиты является результат Александра Сёмина, который записал в свой актив 239 голов за время выступления в НХЛ.



В текущем сезоне Никита провёл 35 матчей и набрал 45 очков: забросил 14 шайб и отдал 31 результативную передачу. Старт сезона форвард пропустил из-за травмы.



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