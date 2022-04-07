Есмантович отреагировал на информацию о премиальных игрокам ЦСКА за победу в плей-офф КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что все игроки команды получат по 70 млн в случае победы в Кубке Гагарина.
«Информация, которая появилась в прессе о премиальных ЦСКА, – чистый вброс. У нас есть положение о премиальных в клубе, где существуют выплаты только за первое место, то есть никаких других премиальных, кроме как за победу в турнире, у нас быть не может. Решение о сумме премиальных принимается в случае победы команды в Кубке Гагарина после окончания турнира на заседании наблюдательного совета клуба. Заранее речь о каких-то конкретных суммах никогда не идёт. Сейчас наша задача сконцентрироваться на матчах финала Западной конференции. Вчера мы сделали один шаг к финалу Кубка Гагарина. Впереди нас ждут непростые игры», – цитирует Есмантовича «РИА Новости».
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