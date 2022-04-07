Овечкин — единственный среди действующих игроков НХЛ, забросивший по 50 шайб двум клубам
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).
36-летний россиянин забил свой 50-й гол в карьере во встречах с «молниями», проведя 75-й матч против них. Также Овечкин забросил 50 шайб в ворота «Виннипег Джетс» (ранее — «Атланты Трэшерс») за 69 встреч.
Единственным действующим хоккеистом НХЛ, который также имеет в активе 50 голов в ворота другого клуба, является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Канадский форвард забросил 50 шайб в ворота «Филадельфии Флайерз», проведя 79 встреч против них.
В текущем сезоне Овечкин провёл 68 матчей, набрав 81 (43+38) балл при общей полезности «+4».
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