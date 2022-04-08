«Ещё бы забивать умел, а так ему цена — полтора миллиона пока». Панарин — о Шестёркине

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил над голкипером клуба Игорем Шестёркиным после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:0).



«Ещё бы забивать умел, мог бы побольше денег просить, а так ему цена — полтора миллиона пока», — сказал 30-летний форвард на послематчевой пресс-конференции.



«Он обещал, что если я буду забивать, то он поделится своим контрактом», — ответил Шестёркин.

Напомним, 26-летний россиянин в прошедшей встрече отразил все 30 бросков по своим воротам. Это его четвёртый шат-аут в сезоне. Всего на его счету 47 матчей, в которых он отразил в среднем 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,10.



«Рейнджерс» занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 98 баллов после 72 встреч.



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