Скудра: «Металлург» прекрасно умеет забивать, а когда нужно – надёжно играет в обороне

Главный тренер «Сарыарки», бывший главный тренер «Трактора» Петерис Скудра оценил игру челябинского клуба с «Металлургом» (1:2) в третьей встрече финальной серии Востока плей-офф КХЛ.
«Хороший ровный матч вчера получился, первые два периода «Трактору» удалось играть по своей схеме. Команда старается организованно действовать в обороне, по возможности атаковать, так как мастерства впереди хватает, даже несмотря на потерю Седлака и Пулккинена. Но даже без них на контратаках или атакующей волне челябинцам хватает возможности доставлять сопернику проблемы впереди.
В Магнитогорске мы видели, как «Трактор» может нестандартно играть в атаке. Нужно отдать должное «Металлургу», у ребят и тренерского штаба хватило характера переломить вязкий хоккей челябинцев. «Магнитка» играет в более атакующий хоккей, команда Воробьёва нацелена на атаку. В той же серии с «Авангардом» мы это видели. «Металлург» прекрасно умеет забивать, а когда нужно – надёжно играет в обороне.
В начале третьего периода вчерашней встречи «Магнитка» вышла на лёд более нацеленной на атаку, забросила две шайбы, а вторую половину периода гости больше играли по счёту, ждали открытых действий от «Трактора», в итоге удержав победу. Видно, что после отъезда Олкинуоры для Кошечкина было сложно найти игровой ритм, однако по ходу плей-офф он набирает физические кондиции. Когда Василий ловит кураж, то ему забить почти невозможно. Любому вратарю нужна солидная игра партнёров перед воротами. Думаю, нынешний «Металлург» будет сложно остановить», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 8 апреля 2022
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