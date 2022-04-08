Виктор Козлов в ближайшее время официально станет главным тренером «Салавата Юлаева»

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» в ближайшее время официально объявит о назначении Виктора Козлова на пост главного тренера команды. В прошлом сезоне 47-летний российский специалист работал в штабе уфимцев в качестве помощника финна Томи Лямся.
Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Ранее он работал тренером в магнитогорском «Металлурге» с 2015 по 2020 год, а в сезоне-2017/2018, после увольнения Ильи Воробьёва, был главным тренером клуба. В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.
За свою игровую карьеру Козлов также успел поиграть за «Салават Юлаев», проведя в клубе три сезона (2009-2012) и завоевав вместе с ним Кубок Гагарина — 2011.
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