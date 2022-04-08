Трибуны скандируют имя Игоря Шестёркина после ярких сейвов. Видео

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Для 26-летнего вратаря «сухарь» стал четвёртым в сезоне.
В концовке встречи Шестёркин сделал эффектный сейв ловушкой после броска Криса Летанга, а потом переиграл Джейка Гюнцеля в ближнем бою. Это произошло, когда «Рейнджеры» играли в меньшинстве. После этого трибуны стали скандировать имя вратаря.
Отметим, что на матче присутствовало порядка 17 тыс. зрителей.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0. На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург» находится на седьмом месте, набрав 92 очка.
- 8 апреля 2022
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