Трибуны скандируют имя Игоря Шестёркина после ярких сейвов. Видео

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив все 30 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (3:0). Для 26-летнего вратаря «сухарь» стал четвёртым в сезоне.

В концовке встречи Шестёркин сделал эффектный сейв ловушкой после броска Криса Летанга, а потом переиграл Джейка Гюнцеля в ближнем бою. Это произошло, когда «Рейнджеры» играли в меньшинстве. После этого трибуны стали скандировать имя вратаря.

Отметим, что на матче присутствовало порядка 17 тыс. зрителей.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, матч прошёл в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился победой хозяев со счётом 3:0. На данный момент «Рейнджерс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург» находится на седьмом месте, набрав 92 очка.