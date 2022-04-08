«Шестёркин превращает средний клуб в хороший». Игорь — фаворит на «Везину», по мнению ESPN

Авторитетное издание ESPN провело голосование среди своих журналистов, в ходе которого стали известны главные претенденты на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ.

Явным фаворитом является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он получил голоса 91% журналистов.

«Он не Доминик Гашек, но, как и Доминатор, превращает, казалось бы, среднюю команду в действительно очень, очень хорошую», — сказал один из голосовавших обозревателей.

Другими вратарями-кандидатами стали Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз» и Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз».

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10 и оформил четыре шат-аута.