«Шестёркин превращает средний клуб в хороший». Игорь — фаворит на «Везину», по мнению ESPN

Авторитетное издание ESPN провело голосование среди своих журналистов, в ходе которого стали известны главные претенденты на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона в НХЛ.
Явным фаворитом является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он получил голоса 91% журналистов.
«Он не Доминик Гашек, но, как и Доминатор, превращает, казалось бы, среднюю команду в действительно очень, очень хорошую», — сказал один из голосовавших обозревателей.
Другими вратарями-кандидатами стали Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз» и Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз».
Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10 и оформил четыре шат-аута.
- 8 апреля 2022
-
20:46
-
20:41
-
20:27
-
19:57
-
19:22
-
18:57
-
18:36
-
18:16
-
17:57
-
17:49
-
17:43
-
17:34
-
17:15
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
16:01
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10