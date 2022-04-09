Сушинский считает, что политика может помешать Шестёркину завоевать «Везину»

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин очень прилично выглядит. Я только хайлайты смотрю, но по ним он очень хорошо смотрится. Политическая история может повлиять на выбор победителя «Везины».



Даже войны останавливали, чтобы провести Олимпийские игры, а тут нас лишили всего спорта. Идёт полный негатив к русским. Для кого-то Олимпиада могла стать первой, для кого-то последней. Такое отношение — это неправильно. Даже паралимпийцам досталось. Угнетать людей с ограниченными возможностями — это совершенно неправильно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10 и оформил четыре шат-аута.