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Сушинский считает, что политика может помешать Шестёркину завоевать «Везину»

Сушинский считает, что политика может помешать Шестёркину завоевать «Везину»
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Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин очень прилично выглядит. Я только хайлайты смотрю, но по ним он очень хорошо смотрится. Политическая история может повлиять на выбор победителя «Везины».

Даже войны останавливали, чтобы провести Олимпийские игры, а тут нас лишили всего спорта. Идёт полный негатив к русским. Для кого-то Олимпиада могла стать первой, для кого-то последней. Такое отношение — это неправильно. Даже паралимпийцам досталось. Угнетать людей с ограниченными возможностями — это совершенно неправильно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10 и оформил четыре шат-аута.

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