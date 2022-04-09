Сушинский считает, что политика может помешать Шестёркину завоевать «Везину»

Известный в прошлом нападающий, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал выступление российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Шестёркин очень прилично выглядит. Я только хайлайты смотрю, но по ним он очень хорошо смотрится. Политическая история может повлиять на выбор победителя «Везины».
Даже войны останавливали, чтобы провести Олимпийские игры, а тут нас лишили всего спорта. Идёт полный негатив к русским. Для кого-то Олимпиада могла стать первой, для кого-то последней. Такое отношение — это неправильно. Даже паралимпийцам досталось. Угнетать людей с ограниченными возможностями — это совершенно неправильно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в текущем сезоне 26-летний Шестёркин принял участие в 46 матчах. Российский голкипер одержал 33 победы при 93,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.10 и оформил четыре шат-аута.
- 9 апреля 2022
-
11:30
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:23
-
09:00
-
08:59
-
07:30
-
06:33
-
06:03
-
05:57
-
05:39
-
05:01
-
04:45
-
04:40
-
04:29
-
03:59
-
03:26
- 8 апреля 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:40
-
22:39
-
22:31
-
22:24
-
22:18
-
22:15
-
21:49
-
21:25
-
21:00