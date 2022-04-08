Михаил Воробьёв издевательским жестом отпраздновал третий гол в ворота ЦСКА
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К середине второго периода гости выигрывают — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 27-й минуте при счёте 2:0 Оскар Фантенберг отдал передачу на левый край, Никита Гусев прострелил в центр на Михаила Воробьёва, который в касание вогнал шайбу в ближний угол — 3:0. После этого Воробьёв издевательским жестом отпраздновал гол — нападающий СКА заткнул уши.
Отметим, что Воробьёв не в первый раз празднует заброшенную шайбу таким образом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Новость по темеСКА забросил три шайбы в ворота ЦСКА за 179 секунд
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