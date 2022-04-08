«Баффало» подписал контракт с первым номером драфта-2021 Оуэном Пауэром

Защитник Оуэн Пауэр подписал контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте «клинков».
Отмечается, что соглашение рассчитано на три года.
Напомним, 19-летний Пауэр был выбран «Баффало» на драфте 2021 года под общим первым номером. Перед началом сезона защитник изъявил желание ещё год поиграть в университетской лиге, поэтому до нынешнего времени хоккеист выступал за университет Мичигана. Пауэр принял участие в 33 матчах, в которых забросил три шайбы и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 32 очка.
Кроме того, игрок в составе сборной Канады поучаствовал в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На турнире он сыграл пять матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Пауэр также в 2021 году стал чемпионом мира.
- 8 апреля 2022
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