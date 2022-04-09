«Это гордый день для нашей организации». Генменеджер «Баффало» — о контракте с Пауэром

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал подписание контракта с первым номером драфта НХЛ – 2021 Оуэном Пауэром.

«Это гордый день для нашей организации. Мы, безусловно, верим в Оуэна и его способности как на льду, так и вне его, просто в человека, которым он является. Вы слышали, как я из раза в раз говорил о культуре и о том, что мы здесь строим, а он – феноменальный человек. Мы рады, что он присоединился к нашей команде и стал самим собой.



У нас будет несколько разговоров в течение следующих двух-трёх дней – я, Оуэн и тренерский штаб. Мы просто убедимся, что даём ему возможность добиться успеха, а также помогаем перевести дух и понять, что он может просто быть собой. Ему не нужно чувствовать вес, стресс, давление или что-то ещё. Он может просто стать частью организации и просто играть. Думаю, для него сейчас важно просто почувствовать лигу и увидеть, что это такое.



У нас определённо были разговоры ещё до того, как мы выбрали Оуэна. Мы взяли у него интервью и поговорили с его представителями. Мы хорошо знали его чувства и его план, что он хотел бы сделать в этом сезоне… Но мы также были очень открытыми и честными в нашем общении, чувствовали, когда наступит подходящее время, чтобы он присоединился к нам, и это то, над чем мы работали. Я хотел убедиться, что с нашей точки зрения как организация мы очень поддерживали его в этом году, мы постоянно общались, а также общался персонал и персонал по развитию игроков. Но мы также хотели убедиться, что относимся к нему с уважением, давая ему возможность оставаться сосредоточенным, оставаться в настоящем и действительно иметь возможность вкладывать все свои силы в то место, где он был, то есть в Университете Мичиган, и он сделал это.



Он провёл огромное количество минут в лучшей команде NCAA, получил шанс попасть на чемпионат мира среди юниоров. Несмотря на то что всё закончилось внезапно, он всё равно поставил довольно хорошую печать за короткое время, сделав хет-трик. У него был шанс поехать на Олимпийские игры. Независимо от того, насколько он талантлив, он всё ещё молодой игрок, и мы хотим продолжать помогать ему становиться всё лучше и лучше и настраивать его на успех. Поэтому я действительно горжусь тем, как он вёл себя в этом сезоне на льду и вне его, и просто взволнован, чтобы увидеть его в форме Сэйбрз», – цитирует Адамса официальный сайт НХЛ.

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