Гатиятулин: 6 пропущенных шайб — это много. У «Трактора» есть время разобраться с ошибками
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (0:6, 1-3).
«Разберём игру, найдём ошибки и проведём работу над ними. Хотел бы поблагодарить болельщиков, их поддержка важна для команды, огромное им спасибо. Не было желания выпустить Гарипова, Роман Вилл играл на своём уровне. Тут больше ошибки в обороне повлияли. У нас есть время разобраться, подготовиться к следующему матчу.
Четыре штанги? Наверное, нам надо быть более сконцентрированными в завершении, в последних передачах. Тут нет смысла пенять на невезение. Конечно, шесть голов пропускать — это много», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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