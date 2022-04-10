Овечкин залетел в ворота «Питтсбурга» после жёсткого столкновения с защитником. Видео
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода выигрывают гости — 4:3.
В одном из моментов третьего игрового отрезка хоккеисты «столичных» убежали в контратаку. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил шайбу и начал сближаться с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Однако защитник «пингвинов» Чад Руведел вовремя подоспел на помощь вратарю и в падении снял шайбу с крюка российского нападающего, сбив Овечкина. Капитан «столичных», в свою очередь, врезался в Джерри и залетел в ворота, на что отреагировал улыбкой.
Видео момента можно посмотреть здесь.
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