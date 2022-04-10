Артемий Панарин – первая звезда матча «Рейнджерс» – «Оттава»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Российский нападающий хозяев Артемий Панарин признан первой звездой матча. Россиянин забил один гол и отдал две голевые передачи. Вторым стал Крис Крайдер, которому удалось оформить дубль. А третье место у Райана Линдгрена, который записал в свой актив два ассиста.



В составе победителей отличились Артемий Панарин, Эндрю Копп, Крис Крайдер (дважды) и Райн Строум. Также Панарин отметился двумя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 19 сейвов.



Единственный гол за «Оттаву» забил Остин Уотсон. Российский защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Форвард Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».



Таким образом, «Рейнджерс» одержал третью победу подряд. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

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