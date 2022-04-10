Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»

Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»
Комментарии

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.

На первой минуте второго периода упрочил преимущество своей команды российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. Россиянин забросил 18-ю шайбу в текущем сезоне. Помогли пасами Дадонову Ши Теодор и Брейден Макнэбб.

До этого на 7-й минуте счёт открыл канадский защитник хозяев Зак Уайтклауд. Не прошло и минуты, как удвоил преимущество американский форвард Макс Пасиоретти. На 11-й минуте у гостей отыграл одну шайбу Барретт Хэйтон.

Новость по теме
Журналист The Athletic: Дадонов безупречен. Я склоняюсь к тому, чтобы болеть за него
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022