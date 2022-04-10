Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.



На первой минуте второго периода упрочил преимущество своей команды российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. Россиянин забросил 18-ю шайбу в текущем сезоне. Помогли пасами Дадонову Ши Теодор и Брейден Макнэбб.



До этого на 7-й минуте счёт открыл канадский защитник хозяев Зак Уайтклауд. Не прошло и минуты, как удвоил преимущество американский форвард Макс Пасиоретти. На 11-й минуте у гостей отыграл одну шайбу Барретт Хэйтон.