Евгений Дадонов забросил 18-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Аризону Койотс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.
На первой минуте второго периода упрочил преимущество своей команды российский нападающий хозяев Евгений Дадонов. Россиянин забросил 18-ю шайбу в текущем сезоне. Помогли пасами Дадонову Ши Теодор и Брейден Макнэбб.
До этого на 7-й минуте счёт открыл канадский защитник хозяев Зак Уайтклауд. Не прошло и минуты, как удвоил преимущество американский форвард Макс Пасиоретти. На 11-й минуте у гостей отыграл одну шайбу Барретт Хэйтон.
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