Журналист: Ови обойдёт Гретцки, но ещё поразительнее, сколько он забил из своего офиса

Американский журналист издания The Villages Daily Sun Коди Хиллс на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Нападающий забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:3), реализовав численное большинство. Форвард забросил из левого круга вбрасывания.



«Овечкин когда-нибудь обойдёт Гретцки по числу заброшенных шайб — и это впечатляет. Но ещё более поразительно то, что огромная часть пришлась на голы в большинстве прямо оттуда — из офиса Ови, — и никто не может этому помешать. Все знают, что и где произойдёт, но всё же не могут остановить его», – говорится в сообщении.



Напомним, Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 27 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 774 заброшенные шайбы. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

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