Новиков: говорим, что хоккей — канадский вид спорта, но российские игроки тащат его вверх

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал достижение форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который сделал 700-ю передачу в НХЛ, а также игру российских хоккеистов в заокеанской лиге.



«Женя Малкин уже давно выступает в НХЛ, он стал одной из звёзд мирового хоккея. Естественно, мы радуемся успехам любых наших ребят в НХЛ и понимаем, какой это нелёгкий труд.



Помним, когда Валерий Ничушкин долгое время никак не мог забить или у Кирилла Капризова не шла игра, и даже тренер говорил, что ему надо что-то менять. Забрасывать шайбы, быть лидером – это очень сложная ежедневная работа. Самое главное качество – мужество, и как игроки, тот же Овечкин, не жалеют себя – это немыслимо.



Надо брать фотографии с нашими хоккеистами в НХЛ и показывать на мировых каналах как пример объединения.



Российские хоккеисты за океаном прославляют нашу страну? Конечно. Посмотрите, какие интервью даёт Артемий Панарин, – это целое представление, или с каким юмором говорит Евгений Кузнецов. Это русская душа, русская культура. Я наслаждаюсь, смотря за ними как за людьми – как они радуются, общаются, поддерживают друг друга на площадке.



Мы говорим, что это канадский вид спорта, но российские игроки тащат хоккей вверх и вверх. Я уже не говорю про вратарей – это уже медицинский факт. В Нью-Йорке матч, а играет российский голкипер против российского. Раньше это было немыслимо. Когда полная арена болельщиков «Рейнджерс» скандирует «Игорь! Игорь!», это просто до слёз. Поэтому спорт – это добро. Раньше мы недооценивали такие лозунги, но, оказывается, они шли из жизни», – цитирует Новикова «РБ Спорт».