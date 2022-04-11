Малкин был оштрафован на четыре минуты за удары соперника клюшкой по рукам и по лицу

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт третий период, счёт в матче – 2:2.



После сирены об окончании второго периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на его лице появилась кровь. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В сегодняшнем матче Евгению пока не удалось совершить результативные действия. До игры «Питтсбург» занимал седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка.