Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин вызван на слушание департамента по безопасности игроков НХЛ за удары игрока клюшкой

Малкин вызван на слушание департамента по безопасности игроков НХЛ за удары игрока клюшкой
Комментарии

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сегодня ночью проведёт слушание, где будут рассмотрены действия российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сообщается на официальном сайте НХЛ.

11 апреля в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2, после сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В игре с «Нэшвиллом» Евгению не удалось отметиться результативными действиями.

Два канадца достали русских в НХЛ. Малкин разбил сопернику лицо, Свечников уронил легенду Два канадца достали русских в НХЛ. Малкин разбил сопернику лицо, Свечников уронил легенду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022