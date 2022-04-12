Малкин вызван на слушание департамента по безопасности игроков НХЛ за удары игрока клюшкой

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сегодня ночью проведёт слушание, где будут рассмотрены действия российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, сообщается на официальном сайте НХЛ.
11 апреля в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2, после сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа.
В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В игре с «Нэшвиллом» Евгению не удалось отметиться результативными действиями.
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