Карандин оценил работу судей в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о судействе в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА (3:2).



«Сразу скажу, что смотрел за этим матчем, можно сказать, с микроскопом, с интересом изучил все и игровые, и судейские моменты. Порадовали и команды, показавшие захватывающий хоккей, и арбитры Раводин с Бириным, отработавшие качественно, на „пятёрку с минусом“. Это не только моё мнение — на следующий день его подтвердили и коллеги, с которыми удалось пообщаться и обсудить арбитраж.



Гол Моисеева арбитры смотрели долго. Их интересовало одно — было ли направленное движение ногой, рукой или корпусом. Ни на одном повторе этого движения в исполнении Моисеева не просматривалось. Разве что Окулов рукой направленно шайбу останавливал — но уже за линией.



Поэтому, на мой взгляд, решение Раводина в данной ситуации очевидное. Если кого и критиковать, то защитника ЦСКА Далльбека, который за несколько секунд до эпизода в простейшей ситуации не выбросил шайбу из зоны.



Удаление Светлакова? Светлаков — автор дубля, матч получился для него очень эмоциональным. В решающей смене после силового приема Лехтонена он немного разнервничался и даже не клюшкой, а ногой поставил подножку Бардакову. Да, обидно после дубля в такое ответственное время схватить такое удаление, но оно — стопроцентное. Бирин не имел права его не назначить.



Борис Михайлов заявил, что судьи пропускали провокации? В советском хоккее небольшие провокации всегда были, что уж говорить о нынешнем времени, когда мы многое взяли из НХЛ. Там есть целая категория игроков, которые выводят соперников из себя, особенно в плей-офф. В армейском дерби такие хоккеисты тоже принимают участие. Например, Комаров из СКА или Сергеев из ЦСКА.



Так что Борис Петрович прав, это современный хоккей, в котором от провокаций никуда не деться. При любом судействе.



Судить Лео Комарова так же тяжело, как в своё время Бориса Михайлова? (Улыбается) Судил много матчей с участием Бориса, это были не простые игры, ведь он старался оказывать давление на арбитров, обсуждал решения, задавал интересные вопросы. Поэтому здесь какие-то параллели с Комаровым, наверное, можно провести. Но большой снайпер всегда поймёт большого арбитра, поэтому у нас с Борисом Петровичем проблем не возникало (смеётся).



При этом как хоккеистов сравнивать Михайлова с Комаровым бессмысленно, ведь Борис — один из величайших снайперов в истории мирового хоккея», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.