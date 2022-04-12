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Ласьков: Маклюкова выписали из больницы, но сезон для него закончился

Ласьков: Маклюкова выписали из больницы, но сезон для него закончился
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Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что защитник клуба Алексей Маклюков был выписан из больницы.

«Лёшу Маклюкова выписали из больницы, но этот сезон для него закончился. Ему нужно прийти в себя, чтобы быть готовым к следующему сезону», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Напомним, Маклюков покинул лёд на носилках после попадания шайбы в голову в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с омским «Авангардом» (4:0, 4-3). На счету 28-летнего защитника 12 матчей в плей-офф, в которых он отдал пять передач при полезности «-1».

«Магнитка» вышла в финал КХЛ, обыграв «Трактор» в пяти матчах (4-1). В решающей серии подопечные Ильи Воробьёва сыграют с победителем противостояния между СКА и ЦСКА (3-2).

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