Первый вице-президент «Металлурга» прокомментировал выход команды в финал КХЛ

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход клуба в финал Кубка Гагарина 2022 года.



«Серия с «Трактором» сложилась легче, чем с «Авангардом»? Это разные команды по стилю, разные установки. С «Авангардом» серия была немного другой. «Трактор» переиграли, скорее, тактически. Более чётко ребята выполнили те установки, которые требовал тренерский штаб. Плюс было явное общекомандное желание выиграть эту серию.



Победа над «Авангардом» в седьмом матче после 0-2 в серии придала эмоций. Но всё равно любые эмоции потом сказываются на физическом состоянии. Первая игра с «Трактором» была на эмоциях, но уже во второй было видно, что чуть-чуть просели. Но запас той подготовки, который был, позволил нормально сыграть.



Как бы оценил физическое состояние Кошечкина? Вася – опытный боец, умеет собираться. Думаю, всё будет нормально», – сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.