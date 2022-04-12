Первый вице-президент «Металлурга» прокомментировал выход команды в финал КХЛ

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход клуба в финал Кубка Гагарина 2022 года.
«Серия с «Трактором» сложилась легче, чем с «Авангардом»? Это разные команды по стилю, разные установки. С «Авангардом» серия была немного другой. «Трактор» переиграли, скорее, тактически. Более чётко ребята выполнили те установки, которые требовал тренерский штаб. Плюс было явное общекомандное желание выиграть эту серию.
Победа над «Авангардом» в седьмом матче после 0-2 в серии придала эмоций. Но всё равно любые эмоции потом сказываются на физическом состоянии. Первая игра с «Трактором» была на эмоциях, но уже во второй было видно, что чуть-чуть просели. Но запас той подготовки, который был, позволил нормально сыграть.
Как бы оценил физическое состояние Кошечкина? Вася – опытный боец, умеет собираться. Думаю, всё будет нормально», – сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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