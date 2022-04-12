Первый номер драфта НХЛ — 2021 Пауэр поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в лиге

Первый номер драфта НХЛ — 2021, защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр рассказал об отношении клуба, а также поделился ожиданиями от дебюта в лиге в предстоящем матче с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Все приветливы и добры ко мне. Они пытаются вовлечь меня во всё. Думаю, что они проделывают большую работу, облегчая мне задачу приспособиться.



Расмус Далин? Он тот, кто прошёл через этот опыт, поэтому я думаю, что он тот, на кого я действительно могу положиться. Могу задать ему любой вопрос и просто учиться у него.



Игра с «Торонто Мэйпл Лифс»? Я вырос, тренируясь в этом здании. Думаю, что дебют в НХЛ — это действительно особенный момент, но возможность провести его в моём родном городе, на глазах моей семьи, делает его намного лучше», — цитирует Пауэра официальный сайт НХЛ.



Отметим, что 19-летний защитник – уроженец города Миссиссоги, входящего в состав агломерации Торонто. Матч между «Сэйбрз» и «Мэйпл Лифс» состоится в среду, 13 апреля. Начало — в 2:00 мск.