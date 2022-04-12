Справедливо ли НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на 4 матча?

35-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан 4-матчевой дисквалификацией за удары по рукам и лицу защитнику «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.



После сирены об окончании второго периода россиянин ударил защитника «хищников» Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Боровецки появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа во время игры.



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В текущем регулярном сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «-11».