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Бывший главный арбитр КХЛ прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию Малкина в НХЛ

Бывший главный арбитр КХЛ прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию Малкина в НХЛ
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Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев прокомментировал четырёхматчевую дисквалификацию российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«У каждой лиги свой регламент. Со своим мнением в чужой монастырь не очень хочется залезать. Удар был — это признано. А что касается наказания, наверное, оно выносится в соответствии с имеющимся регламентом», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, во время игры с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ) после сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника «хищников» Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Боровецки появилась кровь и он выбыл до конца игры.

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