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Ласьков: уже в начале сезона был уверен — этот «Металлург» готов достигать больших вершин

Ласьков: уже в начале сезона был уверен — этот «Металлург» готов достигать больших вершин
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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход магнитогорского клуба в финальную серию Кубка Гагарина 2022 года.

«Рассчитывал ли, что так скоро удастся выйти в финал Кубка Гагарина под моим руководством (Ласьков стал первым вице-президентом «Металлурга» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»)? На этот состав делали высокие ставки. Нам помог опыт ошибок. Подбор игроков был специально под такой стиль, в котором мы играем.

Уже в начале сезона были уверены, что эта команда будет готова достигать больших вершин. У ребят полное взаимопонимание с тренерским штабом, между собой. Всё идёт так, как и должно идти», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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