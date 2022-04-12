Ласьков: уже в начале сезона был уверен — этот «Металлург» готов достигать больших вершин
Поделиться
Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход магнитогорского клуба в финальную серию Кубка Гагарина 2022 года.
«Рассчитывал ли, что так скоро удастся выйти в финал Кубка Гагарина под моим руководством (Ласьков стал первым вице-президентом «Металлурга» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»)? На этот состав делали высокие ставки. Нам помог опыт ошибок. Подбор игроков был специально под такой стиль, в котором мы играем.
Уже в начале сезона были уверены, что эта команда будет готова достигать больших вершин. У ребят полное взаимопонимание с тренерским штабом, между собой. Всё идёт так, как и должно идти», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
08:54
-
08:24
-
07:00
-
04:39
-
04:36
-
02:55
-
02:15
-
01:40
-
01:18
- 11 апреля 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:18
-
21:36
-
21:00
-
20:37
-
20:15
-
20:00
Партнерский контент