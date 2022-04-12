Ласьков: уже в начале сезона был уверен — этот «Металлург» готов достигать больших вершин

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход магнитогорского клуба в финальную серию Кубка Гагарина 2022 года.



«Рассчитывал ли, что так скоро удастся выйти в финал Кубка Гагарина под моим руководством (Ласьков стал первым вице-президентом «Металлурга» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»)? На этот состав делали высокие ставки. Нам помог опыт ошибок. Подбор игроков был специально под такой стиль, в котором мы играем.



Уже в начале сезона были уверены, что эта команда будет готова достигать больших вершин. У ребят полное взаимопонимание с тренерским штабом, между собой. Всё идёт так, как и должно идти», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.