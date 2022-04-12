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Экс-одноклубник Мэттьюса рассказал, в чём главное преимущество Остона над Овечкиным

Экс-одноклубник Мэттьюса рассказал, в чём главное преимущество Остона над Овечкиным
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Голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен поделился мнением об американском нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе и сравнил его с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Андерсен и Мэттьюс были одноклубниками в течение пяти лет — с 2016 по 2021 год.

«Очевидно, у Овечкина невероятный бросок и Ови на него рассчитывает. Но я считаю Остона более разносторонним игроком в этом отношении. Вы нечасто видите, как он забивает с одной и той же точки. Очевидно, вы довольно часто видели Овечкина в его офисе. Я просто думаю, что особенным игроком Остона делает то, что он может представлять угрозу практически из любого места», — приводит слова Андерсена The Athletic.

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