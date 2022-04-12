«Малкин — самурай». Spittin' Chiclets — об ударе россиянина по рукам и лицу соперника

Известный североамериканский подкаст Spittin' Chiclets на официальной странице в «Твиттере» отреагировал на жёсткие удары российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по рукам и лицу защитника «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).



«Малкин — самурай», — говорится в сообщении.



Напомним, после сирены об окончании второго периода Малкин ударил защитника гостей Марка Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу, в результате чего на лице Марка появилась кровь и он выбыл до конца игры. За эти действия россиянин получил четыре минуты штрафа. Позже нападающего «Питтсбурга» дисквалифицировали на четыре встречи.



В нынешнем сезоне Малкин провёл 37 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 20 голевых передач. В игре с «Нэшвиллом» Евгению не удалось отметиться результативными действиями.

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