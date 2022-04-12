«Один из сильнейших игроков московского «Динамо». Пашков высказался о смерти Яшина

Олимпийский чемпион, легенда московского «Динамо» Александр Пашков отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по хоккею Сергея Яшина.

«Я давно его не видел. Один из сильнейших и лучших игроков московского «Динамо». Игрок сборной команды Советского Союза, олимпийский чемпион. Я думаю, что он запомнился как яркий крайний нападающий с высокой результативностью. В то время когда наш хоккей занимал лидирующие позиции в мире, Сергей выделялся яркой игрой. Даже внешне выделялся, был очень симпатичным. Сергею, безусловно, доставалась любовь болельщиков.



Жаль, конечно, что так неожиданно и скоропостижно ушёл из жизни. Московское «Динамо» сохранит память о нём. Ветеранская организация скорбит о безвременной кончине. Он останется в нашей памяти навсегда», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.