Плющев — об армейской серии: СКА мог закончить всё уже в шестом матче

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги шестого матча армейского противостояния между ЦСКА и СКА (3:1, 3-3), а также рассказал о своих ожиданиях перед решающей встречей.

«Было изначально понятно, что армейская серия затянется. Команды достойны друг друга, исход матчей решают мельчайшие детали, так что седьмая встреча, наверное, логична. СКА лучше прошёл регулярный чемпионат, поэтому сыграет при своих трибунах, хотя слишком уж большого значения я бы этому не придавал. В любом случае всё решится на льду. Мы видели, что в этой серии ключевое значение имеет реализация моментов. Выигрывает тот, кто эффективнее использует то, что создаёт. СКА в общем-то мог закончить всё уже в шестом матче, возможности для этого были, играли петербуржцы совсем неплохо. Думаю, не сказали последнего слова и лидеры обеих команд. Когда ещё проявлять свои лучшие качества, как не в решающем матче серии? Седьмые матчи — подарок всем болельщикам, так что надо сказать спасибо тренерским штабам и игрокам, что такое действо состоится», — сказал Плющев «Чемпионату».