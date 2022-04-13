Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ

В эти минуты в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Вашингтона». Одну из шайб за столичный клуб забросил россиянин Александр Овечкин. Как сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере» Овечкин открыл счёт в 131 матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Теперь они делят между собой второй место по этому показателю. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. Победная серия команды составляет три матча.

«Филадельфия», в свою очередь, находится на 14-м месте на Востоке, набрав 57 очков. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.