Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ

В эти минуты в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Вашингтона». Одну из шайб за столичный клуб забросил россиянин Александр Овечкин. Как сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере» Овечкин открыл счёт в 131 матче, тем самым повторив достижение Бретта Халла. Теперь они делят между собой второй место по этому показателю. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков. Победная серия команды составляет три матча.
«Филадельфия», в свою очередь, находится на 14-м месте на Востоке, набрав 57 очков. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.
- 13 апреля 2022
-
03:47
-
02:50
-
02:24
- 12 апреля 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:16
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:24
-
21:05
-
20:35
-
20:25
-
20:12
-
19:58
-
19:40
-
19:17
-
18:45
-
18:20
-
18:04
-
17:55
-
17:29
-
17:00
-
16:51
-
16:25
-
15:55
-
15:37