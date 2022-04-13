22 сейва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Анахайм»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева — 3:2от.

В составе «Флориды» дублем отметился Энтони Дюклер, а также забил Джонатан Юбердо. У гостей шайбы в свой актив записали Трой Терри и Дерек Грант. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска. Нападающий Максим Мамин провёл на льду 8 минут 23 секунды.

После 73 матчей «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции. На счету команды 110 очков. «Анахайм» (75) находится на 12-й позиции на Западе. В активе клуба 71 балл.

В следующей игре «Флорида» на домашнем льду сыграет с «Виннипег Джетс». «Анахайм» отправится в гости к «Тампе-Бэй Лайтнинг».

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