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22 сейва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Анахайм»

22 сейва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Анахайм»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева — 3:2от.

В составе «Флориды» дублем отметился Энтони Дюклер, а также забил Джонатан Юбердо. У гостей шайбы в свой актив записали Трой Терри и Дерек Грант. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска. Нападающий Максим Мамин провёл на льду 8 минут 23 секунды.

После 73 матчей «Флорида» занимает первое место в Восточной конференции. На счету команды 110 очков. «Анахайм» (75) находится на 12-й позиции на Западе. В активе клуба 71 балл.

В следующей игре «Флорида» на домашнем льду сыграет с «Виннипег Джетс». «Анахайм» отправится в гости к «Тампе-Бэй Лайтнинг».

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НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Зеграс, Грант) – 07:38 (5x5)   1:1 Дюклер (Вераге, Барков) – 21:44 (5x5)   1:2 Грант (Драйсдейл, Хенрик) – 37:24 (5x5)   2:2 Дюклер (Райнхарт, Жиру) – 50:09 (5x5)   3:2 Юбердо – 63:41 (3x3)
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