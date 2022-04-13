«Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго», Лизотт оформил дубль

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.



На 8-й минуте матча счёт открыл Тревор Мур. На 11-й минуте удвоил преимущество Филип Дано. На 37-й минуте Тейлор Радиш отыграл одну шайбу. Но через минуту вновь забили гости. В этот раз отличился Блейк Лизотт.



На 46-й минуте Джордан Спенс забил за гостей. На 57-й минуте Патрик Кейн забросил последнюю шайбу для своей команды. На 59-й минуте Лизотт поставил точку в этом матче.

Таким образом, «Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд. «Лос-Анджелес», в свою очередь, прервал серию из трёх поражений подряд.