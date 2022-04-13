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«Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго», Лизотт оформил дубль

«Лос-Анджелес» выиграл у «Чикаго», Лизотт оформил дубль
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

На 8-й минуте матча счёт открыл Тревор Мур. На 11-й минуте удвоил преимущество Филип Дано. На 37-й минуте Тейлор Радиш отыграл одну шайбу. Но через минуту вновь забили гости. В этот раз отличился Блейк Лизотт.

На 46-й минуте Джордан Спенс забил за гостей. На 57-й минуте Патрик Кейн забросил последнюю шайбу для своей команды. На 59-й минуте Лизотт поставил точку в этом матче.

Таким образом, «Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд. «Лос-Анджелес», в свою очередь, прервал серию из трёх поражений подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Дано, Арвидссон) – 07:43 (5x5)   0:2 Дано (Рой, Арвидссон) – 10:50 (5x5)   1:2 Рэддиш (Курашев, Тэйвз) – 36:27 (5x5)   1:3 Лизотт (Браун, Иафалло) – 37:00 (5x5)   1:4 Спенс (Копитар, Калиев) – 45:08 (5x5)   2:4 Кейн (Рэддиш, Курашев) – 56:42 (5x5)   2:5 Лизотт (Браун, Эдлер) – 58:24 (en)
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