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Плющев: если арбитры проглотят свисток в 7-м матче, это будет выгодно ЦСКА

Плющев: если арбитры проглотят свисток в 7-м матче, это будет выгодно ЦСКА
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что наставник ЦСКА Сергей Фёдоров, сказав на пресс-конференции формулировку «потусторонние силы», имел в виду судейство.

«Что имел в виду Фёдоров, когда говорил, что в серию вмешаются «потусторонние силы»? Конечно, он имел в виду арбитров. Видно, что линия судейства, выбранная в шестом матче, была очень выгодна ЦСКА.

Судьи «проглотили» свисток, не фиксируя практически ничего. Если в седьмом матче арбитры будут судить так же, красивого хоккея нам не видать. Будет 1:0, без моментов. Конечно, это уже будет не тот хоккей, который мы все ждем в КХЛ», – сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, после шести матчей в финальной серии плей-офф КХЛ в Западной конференции СКА и ЦСКА играют вничью – 3-3.

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