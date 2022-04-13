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Главный тренер «Салавата» Томи Лямся официально объявил об уходе из клуба

Главный тренер «Салавата» Томи Лямся официально объявил об уходе из клуба
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся объявил об уходе из клуба.

«Конкретно сейчас для меня сложно продолжать, потому что мы понимаем, что происходит в мире. Сейчас есть небольшой промежуток времени после сезона, есть время подумать и проанализировать. Это были долгие пять лет в Уфе, мне было приятно здесь работать, это была большая честь. Сейчас пора думать, что будет в карьере потом. Я думаю, что клуб сделает заявление по будущему клубу совсем скоро, для меня, как я и говорил раньше, сложно продолжать работу в этой ситуации», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».

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