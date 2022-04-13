Главный тренер «Салавата» Томи Лямся официально объявил об уходе из клуба

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся объявил об уходе из клуба.
«Конкретно сейчас для меня сложно продолжать, потому что мы понимаем, что происходит в мире. Сейчас есть небольшой промежуток времени после сезона, есть время подумать и проанализировать. Это были долгие пять лет в Уфе, мне было приятно здесь работать, это была большая честь. Сейчас пора думать, что будет в карьере потом. Я думаю, что клуб сделает заявление по будущему клубу совсем скоро, для меня, как я и говорил раньше, сложно продолжать работу в этой ситуации», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и дошёл до четвертьфинала, где в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».
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