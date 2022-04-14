На «СКА Арене» завершён монтаж металлоконструкций кровли

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ХК СКА, на строительной площадке нового ледового стадиона «СКА Арена» полностью завершён монтаж несущих металлоконструкций центрального купола кровли.



20 ферм весом от 140 до 190 тонн каждая подняты на проектную отметку +35 метров. Максимальный пролёт несущих конструкций купола составляет 113,5 м.



«Сегодня завершён один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли, и все 20 ферм общим весом 3700 тонн установлены в своё проектное положение», — сказал исполнительный директор строительной компании «СФЕРА» Анатолий Славинский.



Также сейчас на площадке ведётся черновая отделка помещений с 1-го по 5-й этажи арены, монтируются инженерные сети и лифтовое оборудование (из 37 смонтированы 8 лифтов, ещё 6 находятся в монтаже), на 40% выполнено остекление тёплого контура здания. На стилобатной части стадиона специалисты компании-подрядчика ведут монтаж элементов металлоконструкций архитектурного фасада.