Р. Ротенберг: второй гол ЦСКА надо ещё посмотреть. Мне сказали, что там вратаря ударили

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (0:3), а также второй гол в ворота петербургской команды.



«Во втором периоде соперник сыграл более агрессивно, мы были к этому готовы. Второй гол надо ещё посмотреть. Мне сказали, что там ударили вратаря клюшкой. У ЦСКА много олимпийских чемпионов и сборников. Доминировали во многих играх, имели возможности победить. Были травмы, играли неоптимальным составом. Стараемся максимально сохранить эту команду и двигаться вперёд. Нужно больше забивать, больше мужества, агрессии. Ребята 2001-2002 годов где-то играли лучше, чем соперник.

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Постоянно были корректировки. По ходу серии много раз меняли сочетания. Галимов отработал на 100%. Бурдасов получил травму. Была жёсткая силовая игра, нас где-то перебили. Хоккей — жёсткая мужская игра. Многие лидеры получили травмы, их не хватало. У нас есть резервы, глубина состава. Молодые ребята удивили. Бардаков играл на равных, это хороший знак на будущее.



Три причины проигрыша? Реализация голевых моментов, ошибки и опыт. Могли продолжать борьбу за первое место», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.