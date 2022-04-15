Василевского заменили по ходу матча с «Анахаймом». Он пропустил 3 шайбы за 7 минут

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 2:3. У Хозяев отличились Росс Колтон и Алекс Киллорн. В составе гостей дубль оформил Трой Терри, а также шайбу в свой актив записал Адам Хенрик.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский был заменён в середине второго периода. Он пропустил три шайбы за семь минут. Из 13 бросков Василевский парировал 10. Вместо него на льду появился Брайан Эллиотт.
«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции. «Анахайм» находится на 12-й строчке на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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