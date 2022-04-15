Владимир Тарасенко – первая звезда матча «Баффало» – «Сент-Луис»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них 7-й кряду.
Первой звездой матча признан российский нападающий Владимир Тарасенко. Он впервые в карьере набрал пять (3+2) очков за матч. Вторым стал Роберт Томас, у которого пять голевых передач. Другой россиянин Павел Бучневич стал третьим. У форварда на счету один гол и две результативные передачи.
В составе «Блюз» хет-триком отметился 30-летний российский форвард Владимир Тарасенко, ещё по шайбе на счету его соотечественника Павла Бучневича, Дэвида Перрона и Брэндона Саада. За «Баффало» забрасывали Расмус Асплунд и Алекс Так.
Новость по темеВладимир Тарасенко впервые в карьере набрал 5 очков за матч
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